Diyarbakır'da 1110 bina acil yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması devam ediyor.

Kent genelinde çalışan ekipler bugüne kadar 45 bin 149 binada hasar tespiti yaptı.

Bu çalışmalarda 1110 binanın (8 bin 284 ev) acil yıkılacak ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1044 binanın (12 bin 106 ev) orta hasarlı, 10 bin 977 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.