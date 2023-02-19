Diyarbakır Valisi Su'dan ev sahiplerine uyarı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Vali Ali İhsan Su, ev sahiplerine uyarıda bulunarak, fahiş fiyat uygulayanlara yasal işlem yapılacağını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 18:25, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 18:27
Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzedelere yardımcı olunması için ev sahiplerini uyardı.
Vali Su, paylaşımında "Değerli ev sahipleri; evinizi kiralamak isteyen depremzede vatandaşlarımıza lütfen yardımcı olalım.
Bu zor süreçte birbirimize destek olalım. Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.