Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden gelen ve tedavi edilen 9 bin 875 hastadan, 8 bin 618'inin taburcu edildiğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 20:27, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 20:30
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.
19.30 itibarıyla, #İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9.875 hastamızdanAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2023
8.618i taburcu oldu.
Hastalarımıza Allahtan acil şifa diliyorum.#BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/cSwMVNbRZm