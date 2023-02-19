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Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden gelen ve tedavi edilen 9 bin 875 hastadan, 8 bin 618'inin taburcu edildiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 20:27, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 20:30
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Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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