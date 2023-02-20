'Çadır 25 Metrekare, Oldukça Büyük...!'

AFAD, saat 23.00 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birçok kentte ise çadır ve konteyner sıkıntısı devam ediyor. Depremlerin ardından 6 bin 212 artçı deprem meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.



Malatya'da bulunan çadır kentte yaptıkları ziyarette muhabir Kerim Ulak'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

"25 METREKARE VE OLDUKÇA BÜYÜK BİR ALAN"

Çadırdan içeri girerken; "bizi burada bir antre karşıladı, bu antreden geçerek şu an salona geldik" ifadelerini kullanan Ulak ayrıca çadırdan "diğer bölüme" geçildiğini, toplamda 25 metrekare ve oldukça büyük bir alan olduğunu söyledi.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup askerlerin yayın sırasında hijyen ve temizlik kolisi getirdiği anlar dikkat çekti.

Videoda 25 metrekarede 6 kişinin yaşadığı görülürken, muhabirin mikrofon tuttuğu depremzede ise; "Biz İstanbul depremini gördük; orada devlet yoktu o zaman. Şu an Allah devlete zeval vermesin" ifadelerini kullandı.