İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 07:14, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 07:27
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 34 FJA 904 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka ile Konak ilçelerini bağlayan Altınyol'da Haşim Karakoyun (59) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet alev alırken, sürücü Karakoyun yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Haşim Karakoyun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.