Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün bölgede olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bugün Hatay'a giderek incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün Hatay'da olacak. İki lider deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacak. Depremzedelerle bir araya gelecek olan iki lider, asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceleyecek. En son 16 Şubat'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bölgeye yapacakları ziyaretin detaylarını bu görüşmede ele aldı.

KABULDE KARARLAŞTIRILDI

Edinilen bilgiye göre, iki lider Hatay ziyaretini bu görüşme çerçevesinde belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine ilk ziyaretini 8 Şubat'ta Hatay'a yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana ve Hatay'ı ziyaret etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin grup toplantısında deprem bölgesine gideceğini ifade etmişti. Depremin ilk gününden beri gelişmeleri anbean takip ettiğinin altını çizen Bahçeli, "Başkaları gibi şov peşinde değiliz. İstismar yarışında değiliz. Mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim" demişti. Öte yandan Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu açtı.