15 bin esnaf çalışamaz durumda: Malatya'nın tarihi ve turistik çarşıları da yıkıldı

30 bin esnafın bulunduğu Malatya'da yaklaşık 15 bin dükkan kullanılamaz hale geldi.

Depremin vurduğu Malatya'da evlerin yanı sıra iş yerleri de göçük altında kaldı. 30 bin esnafın faaliyet gösterdiği kentin en işlek yerlerindeki tarihi ve turistik çarşılar yıkıldı. Fuzuli, Kışla, Sivas, Emeksiz ve Temelli Caddesi'nde bulunan kuyumcudan peynirciye, ayakkabıcıdan manifaturacıya kadar birçok esnaf ağır yara aldı. Yeni Şafak'a konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, depremde yaklaşık 15 bin dükkanın yerle bir olduğunu anlattı. Keskin, "Ayakta kalanlar en azından dükkanının önünde dursunlar, ışıkları açık tutsunlar" çağrısı yaptı.

TİCARETİ CANLANDIRMALIYIZ

Görüştüğümüz esnaf ve sanatkarlar Malatya'nın tarihi çarşı kültürünün yeniden canlandırılabilmesi için destek istiyor. Bu talepler arasında doğal gaz, elektrik ve kredi borçlarının silinmesi de var. Birçok meslek grubunu zor günlerin beklediğini belirten Şevket Keskin, "Yanımızda çalışan personelimizin maaşını vermemiz ve onlara bakmamız gerekiyor. Biz 2 senede bile kendimizi toparlayamayız. Devletimizden bizlere acil iki veya üç katlı yeni yerler yapmasını talep ediyoruz. Ticareti canlandırmamız, esnafı ve Malatya'yı yerinde tutmamız lazım" diye konuştu.

Mesude Demirhan