Sivas'ta 124 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.