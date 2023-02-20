Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 10:53, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 10:54
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin mensuplarının deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 13-19 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK, 1 FETÖ üyesi ile dini istismar eden bir terör örgütünün 3 mensubu yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.