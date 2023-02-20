Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı
Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı
Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler ders başı yaptı
Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler ders başı yaptı
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Asker deprem gününde kışladan geç mi çıktı? Bakan Akar cevap verdi
Asker deprem gününde kışladan geç mi çıktı? Bakan Akar cevap verdi
'Çadır 25 Metrekare, Oldukça Büyük...!'
'Çadır 25 Metrekare, Oldukça Büyük...!'
Zararı kasko karşılayacak: Zorunlu trafik sigortası işe yaramıyor
Zararı kasko karşılayacak: Zorunlu trafik sigortası işe yaramıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün bölgede olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün bölgede olacak
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönem bugün başlıyor
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönem bugün başlıyor
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı
Malatya Valiliğinden idari izin açıklaması
Malatya Valiliğinden idari izin açıklaması
Hasar tespit çalışmalarında son durum: 118 bin bina 'acil yıkılacak'
Hasar tespit çalışmalarında son durum: 118 bin bina 'acil yıkılacak'
Depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti
Depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti
Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen kişi hayatını kaybetti, Kepçe operatörü gözaltına alındı
Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen kişi hayatını kaybetti, Kepçe operatörü gözaltına alındı
Artvin'de eğitime kar engeli
Artvin'de eğitime kar engeli
Muğla ve Hatay'da deniz suyu çekildi
Muğla ve Hatay'da deniz suyu çekildi
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması
7 soruda İçişleri Bakanlığı tarafından depremzedelere yapılacak yardımlar
7 soruda İçişleri Bakanlığı tarafından depremzedelere yapılacak yardımlar
Deprem bölgesi için genelge yayımlandı
Deprem bölgesi için genelge yayımlandı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 tutuklama
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 tutuklama
Bakan Özer: 10 il ile ilgili durumu yarın açıklayacağız
Bakan Özer: 10 il ile ilgili durumu yarın açıklayacağız
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 11:59, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 12:25
Yazdır
Şanlıurfa'daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Patlamada, 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, gazetecilere, bölgede bir patlama olduğunu söyledi.

Bölgede doğal gaz sisteminin kapalı olduğuna dair duyumların olduğunu ifade eden Ayhan, "Yan taraftaki binalar da ağır hasar olduğu için kapalıydı ve boşaltılmıştı. Patlamanın olduğu bina da çoğu vatandaşlarımız tarafından boşaltılmıştı ve bu sabah da depremin üzerinden böyle bir faciayla uyandık. Şu an için 2 vefat ve 8 yaralı var." diye konuştu.

- "Doğal gaz vanası farklı yöntemle kırılıp açıldıysa çok büyük sorun var"

Vali Ayhan, olayda ihmal olup olmadığına ilişkin ekiplerin hızlı şekilde inceleme yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de hemen olay yerine gelerek durumu denetledik, gözden geçirdik. Vatandaşların da bizim uyarılarımıza çok dikkat etmesi lazım. Şu an burada adli ve idari soruşturma yapılıyor. Vatandaşımızın hayatı normalleştirmesini arzu etmekle birlikte biraz daha dikkatli olunmasını istiyoruz. Burada doğal gaz kapalı olduğu halde doğal gaz vanası farklı yöntemle kırılıp açıldıysa çok büyük sorun var."

Bölgede incelemelerin devam ettiğini, adli ve idari soruşturmaların da başladığını vurgulayan Ayhan, "İçeride bir kişinin daha olduğu öngörülüyor. Bununla ilgili de incelemeler sürüyor. Güvenlik tedbirleri alındı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül de "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, teknik ve idari soruşturmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklamanın yapılacağını bildirdi.

Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk
Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk
Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'da yıkılan otelin ortağı İstanbul'da yakalandı
Adıyaman'da yıkılan otelin ortağı İstanbul'da yakalandı
Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı
Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı
Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen kişi hayatını kaybetti, Kepçe operatörü gözaltına alındı
Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen kişi hayatını kaybetti, Kepçe operatörü gözaltına alındı

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Özer: Afet bölgesinde okullar kademeli olarak açılacak

Bakan Özer: Afet bölgesinde okullar kademeli olarak açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
1/4 Derecede olan öğretmen 3600 ek göstergeyi neden kazanamaz?

1/4 Derecede olan öğretmen 3600 ek göstergeyi neden kazanamaz?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

YÖK, 16 başlıkta Üniversitelerde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar'ı yayımladı.
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirildi.
Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da yapılan incelemelerde 93 okul riskli olarak belirlendi. Riskli okulların tahliye edilmesine ve öğrencilerin başka okulların nakledilmesine karar verildi.
18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi

Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM'deki paraları olduğu yerden çıkarıp polislerle birlikte yetkililere teslim etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.