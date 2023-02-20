Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 11:59, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 12:01
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamada 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.