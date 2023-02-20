Enkazda çalışan ekipler buldukları vasiyeti ölen kişinin kardeşine teslim etti

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı arama kurtarma ekipleri Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'ndaki çalışmaları sırasında, annesiyle birlikte binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Ayşegül Çin'e ait olduğu belirlenen bir çantada altın ve bir miktar döviz buldu.

Çantanın içinde Ayşegül Çin'e ait, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim." yazılı vasiyet olduğunu fark eden ekipler, Çin'in yakınlarıyla temasa geçti.

Altın ve dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeşi Hüseyin Çin, depremde ablasıyla birlikte annesi Meryem Çin'in de hayatını kaybettiğini söyledi.

Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi. Altınlar ağabeyimin çocuklarına gidecek." ifadelerini kullandı.