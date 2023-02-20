Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,84 puan değer kazanarak 5.125,67'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 36,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,47 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,37 ile iletişim oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, öğleden sonra Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.