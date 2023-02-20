Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti
Erdoğan'a, deprem bölgesini ziyaretinde MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik ediyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 13:43, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 13:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.