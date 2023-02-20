Kahramanmaraş'ta okulların büyük çoğunluğu da ağır hasarlı
Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta çok sayıdaki okul kullanılamaz hale geldi. Kahramanmaraş Kadriye Çalık Anadolu Lisesi'nde de artık eğitim yerine yardım organizasyonları yapılıyor.
Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 11 ilde binalar yıkıldı, binlerce can enkaz altında kaldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı yaraları sarmak için Türkiye seferber durumda.
Deprem bölgelerindeki okullarda sessizlik hakim
71 ilde okullar bugün açıldı öğrenciler ders başı yaptı. Ancak yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde ne zil sesi ne de çocukların cıvıltısı var.
Binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz...
Okul bahçelerinde yardım tırları var
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta okulların büyük çoğunluğu da kullanılamaz hale geldi. Bu okullardan biri de Kadriye Çalık Anadolu Lisesi...
Bundan bir ay önce öğrencilerin eğitim gördüğü okulun bahçesinde artık çadırlar, yardım tırları bulunuyor.
Depremzede öğrenciler misafir olarak başka şehirlerde eğitimlerine devam edecek.
Damla Bürçeler - TRT Haber