Kahramanmaraş'ta okulların büyük çoğunluğu da ağır hasarlı

Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 11 ilde binalar yıkıldı, binlerce can enkaz altında kaldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı yaraları sarmak için Türkiye seferber durumda.

Deprem bölgelerindeki okullarda sessizlik hakim

71 ilde okullar bugün açıldı öğrenciler ders başı yaptı. Ancak yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde ne zil sesi ne de çocukların cıvıltısı var.

Binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz...

Okul bahçelerinde yardım tırları var

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta okulların büyük çoğunluğu da kullanılamaz hale geldi. Bu okullardan biri de Kadriye Çalık Anadolu Lisesi...

Bundan bir ay önce öğrencilerin eğitim gördüğü okulun bahçesinde artık çadırlar, yardım tırları bulunuyor.

Depremzede öğrenciler misafir olarak başka şehirlerde eğitimlerine devam edecek.

Damla Bürçeler - TRT Haber