Kamu bankaları depremde vefat edenlerin borçlarını siliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'da incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 hafta geçtiğini belirterek, Türkiye'nin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan bu afetin, Türkiye'nin depremiyle, yangınıyla, seliyle ve diğer tüm tehditleriyle zorlu bir coğrafyada olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki bankacılık sisteminin işler durumda tutulması için bankalara gereken ikazların yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için kredi kartı taksit sürelerini iki katına çıkardık. Ertelenen tüketici ve taşıt kredilerinde vade sınırları dikkate alınmayacak. Bankalarımız daha önce açıkladığımız 50 milyar liralık dayanışma paketine yaptıkları katkının yanında deprem bölgesi için ilave destekler veriyor. Türkiye Tek Yürek kampanyasına Merkez Bankamız malum 30 milyar lira, Ziraat Bankamız 20 milyar lira, Vakıflar Bankamız 12 milyar lira, Halkbankamız 7 milyar lira, ziraat, vakıf ve emlak katılım şirketlerimiz 1'er milyar lira olmak üzere toplam 72 milyar lirayla katkıda bulundu. Ağır hasar gören il ve ilçelerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın kredi borçları otomatik olarak 6 ay, bölgedeki diğer yerlerde ise talebe bağlı olarak bir ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı talebi halinde 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor.

Kamu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri ve işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın, Halkbankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini bir yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik."

Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyenin İller Bankası'na olan kredilerinin ödemelerini 3 ay ertelediklerini anlatan Erdoğan, "Ayrıca depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGF paketini, 100 milyar lira ilaveyle 350 milyar liraya yükselttik." bilgisini verdi.

Erdoğan, kamu bankalarının, deprem yaralarını sarmak için afet bölgesine özel uygun şartlı kredi vermeye başladığını, böylece bankaların deprem bölgesine sağladığı ayni ve nakdi desteklerin 80 milyar lirayı bulduğunun altını çizdi.