Lütfü Savaş'tan 'kentsel dönüşüm karşıtı miting' iddialarına açıklama

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bir yayın kuruluşunda "Lütfü Savaş'ın 2019 seçimlerindeki adaylık sürecinde deprem sonrası binaların yıkıldığı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı" şeklindeki haberin gerçeklikten uzak, tamamen asılsız olduğu bildirildi. Lütfü Savaş'ın Antakya Belediye Başkanı olduğu dönemde Emek Mahallesi'nin riskli alan ilan edilip, bölgenin kentsel dönüşüm alanı olması için başvuruyu yaptığı, Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hemen ardından bölgenin yetkisinin Antakya Belediyesi'ne devredildiği bildirildi. Açıklamada, "Alana uygulanan ve plana işlenmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen plan kentsel dönüşüm projesinden çıkarılmış, zemin açısından ve nüfus/alan bakımından yeni bir çöküntü mahallesi haline getirildiği, 3.5 emsalli binalarla doldurulduğu, sosyal donatıların neredeyse bulunmadığı görülmüştür. Bu sebeplerle insan ölçeğinde sosyal donatı alanlarının (okul, sağlık ocağı, büyük tek parça yeşil alanların, otoparkların vb.) arttırılması ve inşaat emsallerinin düşürülmesi noktasında gerekli tüm uyarılar Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Tüm uyarılara rağmen Antakya Belediyesi, alanı TOKİ'ye Arsuz'da bulunan tekelin parselleri karşılığı devretmiştir" denildi.