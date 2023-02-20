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Erdoğan: 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalara ilişkin, "Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 19:29, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 20:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan konteyner kenti ziyaret edip, ilgililerden bilgi alan Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçtiğini belirten Erdoğan, depremin 3'üncü günü geldiği Kahramanmaraş'ta felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde müşahede ettiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazın kaldırılmaya başlandığı, yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'ta bulunduğunu dile getiren Erdoğan, her iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın hala yaralarını sarmaya devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, millete ve Kahramanmaraşlılara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları ifade etti:

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerinde 41 binden fazla görevlimiz, 3 bine yakın iş makinemiz mevcut. Barınma için kurulan çadırların sayısı 40 bini, konteynerlerin sayısı 3 bini, hayatını buralarda sürdüren insanlarımızın sayısı 300 bini buldu. Kamuya ait spor salonlarına, camilere, yurtlara, okullara ve diğer geçici barınma merkezlerine yerleştirilenlerin sayısı 58 bini geçti. Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 25 bin binadaki 91 bin bağımsız bölümün 'yıkık', 'yıkılacak' veya 'ağır hasarlı' olduğu belirlendi. Bir başka ifadeyle Kahramanmaraş'ın yaklaşık 3'te 1'i oturulamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı demeden bizler, bütün bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa ve ihya edecek, Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş olarak bütün mağdur, mazlum depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz."

Erdoğan, altyapısı kontrol edilerek, güvenliği temin edilen yerlere elektrik, doğal gaz ve su verilmeye başlandığını, şehir genelinde ulaşımın, birkaç noktadaki trafiği aksatmayacak çalışma haricinde, sıkıntısız şekilde sağlandığını söyledi.

- "Asla taviz vermeyeceğiz"

Deprem bölgesinin tamamında 10 bin konteyner kurulumunun tamamlandığını, 65 bin konteynerin kurulumunun sürdüğünü belirten Erdoğan, bu rakamı 100 bine çıkartacaklarını, ihtiyaç halinde de 200 bine kadar yükselteceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kurulacak alanlardaki çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Kahramanmaraş'ta mart ayı içinde 45 bin 67 konutun temelini atarak, inşallah inşasına başlıyoruz. Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı, Kahramanmaraş'la birlikte deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkartacağız. İnşallah bir yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan bu inşa ve ihya hareketimizi, ben inanıyorum ki bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek, burada da gerçekleştireceğiz. Yeni konutlarımız, zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde, güvenli yerlerde inşa edilecek. Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde de bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin, artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum."

Depremle yıkılan şehirleri sıfırdan inşa ederek, milletin bir daha böyle felaketlerin acısını yaşamamasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, Hatay'da deprem anından bugüne kadar bölgeye ve depremzedelere yönelik çalışmaları detaylıca paylaştığını hatırlattı.

- "Bu afet birliğimizi, beraberliğimizi parçalayamaz"

Depremzedelere, "Gerek hane bazında, gerek birey bazında, gerek işletme bazında yaptığımız her yardım, sağladığımız her destek sizlerin hakkıdır, mutlaka istifade etmelisiniz." diye seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir. Tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum, gelin, 'Kahramanmaraş için hemen şimdi' diyerek, hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Kahramanmaraş'ı konutuyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla, her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin, her bir Maraşlı kardeşim önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun. Yani yeniden, tekrar ayrıldığı evine, barkına, bağına dönsün diyorum. Depremin canımızı yaktığı, canlarımızı aldığı, evlerimizi yıktığı doğrudur ama bu afet birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz ve inşallah da alamayacaktır."

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, vefat edenler için "Fatiha" okudu.

- "Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılması için çabaladığını belirtti.

Depremler sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Bahçeli, "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenabıallah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

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