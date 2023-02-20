Edirne'de rüşvet operasyonunda 2 belediye çalışanı tutuklandı
Edirne'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 21:28, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 21:29
Edirne Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.A. ve E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ile S.S. yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi çalışanı 4 zanlı, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.