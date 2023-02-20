Hatay Valiliği binası kullanılamaz hale geldi
Hatay'da meydana gelen depremin ardından Hatay Valiliği binasının hasar alarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 21:34, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 21:36
Hatay'da meydana gelen depremin ardından Hatay Valiliği binasının hasar alarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.Hatay'daki depremlerin ardından AFAD'dan deniz uyarısı geldi Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı Hatay'da 3 dakikada 2 ayrı deprem