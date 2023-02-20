Gaziantep ve Şanlıurfa Valilerinden 'deprem' açıklaması

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depremlerin Gaziantep'te de hissedildiğini belirtti.

Depremle ilgili ihbarların değerlendirildiğini aktaran Gül, "An itibarıyla bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan Hatay merkezli depremlerle ilgili açıklama

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremlerin kentte de hissedildiğini belirtti.

Konuyla ilgili ihbarların değerlendirildiğini kaydeden Ayhan, "Yaşanan bu depremde ilimizde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Riskli binalardan mutlaka uzak duralım. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.