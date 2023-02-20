Gaziantep ve Şanlıurfa Valilerinden 'deprem' açıklaması
Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay'da art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerde kentte bir metruk binada kısmi çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depremlerde kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depremlerin Gaziantep'te de hissedildiğini belirtti.
Depremle ilgili ihbarların değerlendirildiğini aktaran Gül, "An itibarıyla bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan Hatay merkezli depremlerle ilgili açıklama
Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremlerin kentte de hissedildiğini belirtti.
Konuyla ilgili ihbarların değerlendirildiğini kaydeden Ayhan, "Yaşanan bu depremde ilimizde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Riskli binalardan mutlaka uzak duralım. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.