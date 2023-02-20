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Findeks Kredi Notu Nedir? Kaç Olmalıdır?

KKB, diğer bir deyişle Kredi Kayıt Bürosu ülkemizdeki tüm bireylere ait finansal geçmişin kayıt altında tutulduğu kuruluştur. Kredi notu ise her birey özelinde toplanan finansal bilgilerin analiz edilmesi sonucu belirli bir puanlama sistemine göre elde edilen tamamen kişiye özel bir değerdir. Kredi notu aynı zamanda belirli bir ücret karşılığında kuruma üye olan bireylere ya da firmalara verildiği için kredi notu öğrenme ve kişisel finansal durumu gözlemleme imkanı vardır.

Sizler için hazırlamış olduğumuz yazımızın devamında "Findeks nedir?" ve "Findeks kredi notu kaç olmalıdır? gibi sıklıkla merak edilen soruların yanıtlarını bulabilir, kredi notu hesaplama işlemi hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz.

Findeks Kredi Notu Nedir?

Findeks kredi notu kişi özelinde kredi kartı borçlarının ödeme düzeni, kredili mevduat hesabı kullanım alışkanlıkları ve kullanılan bireysel kredilerin ödeme performansına göre kişi özelinde belirlenen bir değerdir. Bankalar kredili ürün başvurularını değerlendirme aşamasında geçmiş dönem kulanım alışkanlıkları üzerinden yapılan kredi puanı hesaplama işleminden faydalanır.

Findeks Kredi Notu Kaç Olmalıdır?

Kredi skoru öğrenme işlemi sırasında kişinin tüm finansal hareketleri analiz edilir ve 1 - 1900 arası değişen kredi notu derecelendirmesine ulaşılır. Findeks notu ne kadar yüksekse kişi ödemelerini o kadar düzenli yapıyor demektir. Findeks kredi notu; 0 - 699 çok riskli, 700 - 1099 orta riskli, 1100 - 1499 az riskli, 1500 - 1699 iyi ve 1700 - 1900 çok iyi olmak üzere farklı aralıklarda değerlendirilmekle birlikte bankalar nezdinde kredili ürün başvurularının olumlu sonuçlanması için Findeks kredi notunun 1500 ve üzerinde olması gerekir.

Findeks Kredi Notu Nasıl ve Ne Kadar Sürede Yükselir?

Findeks kredi notu kişinin bankalar nezdindeki kredibilitesini değerlendirmesini sağlayan önemli bir etkendir. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce Findeks notu öğrenme adımı atlanmamalıdır. Bazı bireyler kredi skorunu öğrenme işlemiyle elde ettikleri bilginin ardından kredi notlarının yeterli olmadığını görebilirler. Kredi notunun düşük olması ise kredili ürünlere yönelik başvuruların olumsuz sonuçlanmasının en önemli nedenidir.

Kredi puanı öğrenme sonrası gecikmiş borç bakiyelerinin kapatılması, mevcut borç bakiyelerinin düzenli bir şekilde ödenmesi, mevduat hesapları ile kredi kartlarının aktif bir şekilde kullanılması, para transferlerinin banka üzerinden gerçekleştirilmesi, hatta otomatik ödeme talimat verilmesi yoluyla kredi puanı 1 ayda 100 - 150 puan yükseltilebilir.

Findeks Raporu Nedir?

Bankalarla kredi ilişkisi bulunan ya da kurmak isteyen kişiler için önem arz eden "Findeks risk raporu nedir?" sorusu "Findeks raporu, her birey özelinde tüm bankalardaki bireysel kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının toplam borç ve limit bilgilerini tek bir yerden öğrenme, bu ürünlere ait ödemeleri yine tek bir yerden takip etme imkanı sunan bir rapordur," şeklinde yanıtlanabilir.

Findeks Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

Findeks, KKB tarafından hayata geçirilmiş finansal bir hizmet platformudur. Findeks kredi notu öğrenme işlemi sonucu elde edilecek Findeks raporu kişinin kredi notunu oluşturan etkenleri içerir.

Findeks kredi notu sorgula işlemi sonucunda elde edilen Findeks kredi notu bireyin kredili ürünlere ilişkin ödeme alışkanlıkları, mevcut hesap ve borç durumları, kredi kullanım yoğunluğu ve yakın zamanda yeni bir kredi kullanıp kullanmadığı gibi etkenlere bağlı olarak belirlenir. Findeks raporu öğrenme ve Findeks raporu alma işlemleri farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

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TeklifimGelsin Nedir?

TeklifimGelsin ülkemizin ilk kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformudur. TeklifimGelsin mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden TeklifimGelsin'in tescilli ürünü olan Kredi Karnesi ile bireyin tüm finansal geçmişini tek bir ekranda görmesi mümkündür.

TeklifimGelsin Kredi Karnesi; TG Kredi Derecesi ve TG Risk Seviyesi bilgilerinin yanı sıra kişiye özel kredili ürün tekliflerini de içerir. TG Kredi Derecesi değerlendirilerek kredili ürünlere ilişkin kullanım alışkanlıkları gözden geçirilebilir, kişi özelinde hazırlanmış bilgiler ışığında doğru kredili ürünlere, doğru limitlerde ve doğru zamanlarda başvurma imkanı elde edilebilir.

