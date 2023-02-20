Hatay merkezli depremin ardından 2 hastane boşaltıldı

Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde yaşanan deprem İskenderun ilçesinde de hissedildi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.

Hastanenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.

Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edilerek, sahra hastanesine nakledildi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir binanın yıkıldığı öğrenildi.

- Samandağ ilçesinde tarama çalışması yapılıyor

Bu arada Samandağ ilçesinde yıkımların yaşandığına dair sosyal medyada paylaşımların yapılması üzerine bölgede tarama faaliyeti başlatıldı.

AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma ile Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, binaların yıkıldığı iddia edilen mahallelerde arama yapıyor.

Adresleri kontrol eden ekipler, şu ana kadar yıkılan binaya rastlamadı.