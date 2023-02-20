Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi
Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 23:37, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 23:37
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.
İlk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı Hatay depremi, Mersin kent merkezi ve ilçelerde de şiddetli hissedilmişti.