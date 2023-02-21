MEB, depremde verilen arada ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğini açıkladı

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Şubat 2023 tarihli ve 6793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ve 6.2.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 7'nci maddede; "(1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen süreçte;

1-Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler ile kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin, ders yılı içerisindeki iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan aylık karşılılığı ders, varsa ek ders (ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevleri hariç), ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

2-Anılan Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan ek ders görevleri ve bu bağlamda eğitim öğretime destek görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR