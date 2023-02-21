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21 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları

21 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 00:02, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 00:04
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21 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, Aralık 2022 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini ihraç edecek.

(Ankara)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna Liverpool-Real Madrid, Eintracht Frankfurt-Napoli ilk maçlarıyla devam edilecek.

(Liverpool/Frankfurt/23.00)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Szczecin/20.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Mulhouse/21.00)

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