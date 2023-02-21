21 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
21 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, Aralık 2022 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini ihraç edecek.
(Ankara)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna Liverpool-Real Madrid, Eintracht Frankfurt-Napoli ilk maçlarıyla devam edilecek.
(Liverpool/Frankfurt/23.00)
2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Szczecin/20.00)
3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Mulhouse/21.00)