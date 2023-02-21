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Kirişci, barajlarda güvenliği tehdit eden bir durumun olmadığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 07:30, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 07:42
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Kirişci, barajlarda güvenliği tehdit eden bir durumun olmadığını bildirdi

Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hatay merkezli depremin ardından DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini belirten Kirişci, "İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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