Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük yıkıcı depremin ardından Hatay'da ardı ardına iki büyük deprem oldu. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Samandağ'da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

ÜMİT ÖZDAĞ CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da katıldığı bir televizyon programında canlı yayında depreme yakalandı. O anlar anbean kaydedildi.