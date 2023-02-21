Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM'deki paraları olduğu yerden çıkarıp polislerle birlikte yetkililere teslim etti.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmalarında sona doğru gelindi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirli bölgelerde devam eden kurtarma çalışmaları, diğer yerlerde enkaz kaldırma olarak sürüyor. Kahramanmaraş'ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen en kaz kaldırma çalışmasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu. Çöken bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkililerini bölgeye çağırdı. Yetkililerin gelmesi ile ATM'deki paralar ile bulunan kasa olduğu yerden çıkartılarak teslim edildi.

İlk günden itibaren bölgede çalışmasını yürüten ve bir çok canın kurtarılmasına vesile olan Erdemli Belediyesi ekiplerinin, bölge de desteğini sürdüreceği belirtildi.