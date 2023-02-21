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Bahçeli: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir

Partisinin grup toplantısında deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Depreme dayanıklı bina yapmaktan başka seçenek yoktur." dedi. Öte yandan muhalefetin eleştirilerine ilişkin ise de Devlet'in her şeye halim olduğunu ifade eden Bahçeli, "İftiralar beyhudedir." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 11:01, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 11:04
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Bahçeli: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün afet bölgesini ziyaret eden MHP lideri devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Depremden menfaate devşirmek isteyenler hata yapar.

Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiyemiz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır.

Depremi fırsata çevirenler, kasasını dolduranlar, bu milletin ferdi olamayacağı gibi şerefli de sayılamazlar. Depremler ve afetler bundan sonra da yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmeliklere uygun, dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre 6.7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. Acilen eyleme geçmek lazımdır. Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Doğal afetler bundan sonra da kaçınılmaz şekilde yaşanacaktır. Etkin bir denetim mekanizması ile hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

"HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur.

Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür.

Dayanışma olmadan geleceği kucaklamak mümkün değildir. Şehirlerimizi yeniden inşa edecek gücümüz vardır.

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