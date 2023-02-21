Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı
TCDD Taşımacılık AŞ, Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 11:07, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 11:08
Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:
"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz."