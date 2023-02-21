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Depremde kaybettiği 2 oğlu, gelini ve 3 torununun yasını tutuyor

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde Kahramanmaraş'ta 2 oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Türkan Meter, yakınlarının yasını tutuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 11:19, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 11:29
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Depremde kaybettiği 2 oğlu, gelini ve 3 torununun yasını tutuyor

Depreme Kahramanmaraş kent merkezinde yakalanan Türkan Meter, evinden çıkar çıkmaz ailesinin yaşadığı Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesi'ne gitti.

Meter, oğulları Yılmaz ve Kemal, gelini Şemsi, torunları Umut Efe, Ayşe Meter ve Azra Çelen'i depremde kaybetti.

Meter'in kızı Gizem Çelen ve diğer gelini Nuray Meter'in hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezdeki evi de ağır hasar alan Meter, ailesini kaybettiği köyde çadırda kalarak yasını tutuyor.

Türkan Meter, AA muhabirine, depreme kent merkezinde yakalandıklarını söyledi.

Evden çıkınca köye geldiklerini belirten Meter, "Sobayı yakmışlar, sohbet ediyorlarmış, saat 3'e kadar oturmuşlar, 3'ten sonra yatmışlar. Yatınca soba bunların üzerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kepçeler çıkarttı cenazeleri. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar da yoğun bakımda. Oğlumun birisini sağ çıkarttık, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı, kanamayı durduramamışlar." diye konuştu.

Meter, "Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben. Allah kimseye göstermesin. Kimsemiz kalmadı." ifadesini kullandı.

Türkan Meter, kent merkezindeki evlerinin ağır hasarlı olduğundan giremediklerini belirterek, köyde çadırda kaldıklarını kaydetti.

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