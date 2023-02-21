İstanbul'da eşini bıçakla öldürüp kayınvalidesini yaraladığı belirlenen zanlı tutuklandı
Çekmeköy'de, eşini bıçaklayarak öldürdüğü ve kayınvalidesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat akşamı Ekşioğlu Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bıçakla yaralama bilgisini alan polis harekete geçti.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde şüpheli V.Y'nin eşi G.Y. ile kayınvalidesi Ü.Y'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan G.Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan Ü.Y. ifadesinde damadı V.Y'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü söyledi.
Şüpheli V.Y, polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli V.Y, 20 Şubat'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.