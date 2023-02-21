Polis memuru, deprem çadırlarına çocuklarla çizgi film karakterleri çiziyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bayburt'tan Malatya'ya görevlendirilen polis memuru Torun, kentteki bir çadır kentte gün içinde kendisine verilen görevleri yerine getiriyor.

Resme ilgisi olan ve bu alanda kendisini geliştiren Torun, çocukların deprem travmasını üzerlerinden atmasına yardımcı olmak amacıyla buradaki çadırlara da çizim yapmaya başladı.

Çadırların brandasına masal kahramanları ile çizgi film karakterlerinin resmini çizen Torun, çocuklara da resim yapmayı öğretiyor. Torun, boş zamanlarında çocuklara masal da anlatıyor.

Depremin ardından ailesiyle çadır kentte barınan 11 yaşındaki Ecrin Boztaş, polis memuru ile resim yapıyor.

Resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Boztaş, "Polis abinin yaptığı resimleri gördüm, çok güzeller. Maşa ve Koca Ayı, Pamuk Prenses yapmış. Daha pek çok resimler yapmış. Ben de kuş resmi yapıyorum. Burada çok mutluyum. Resim yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.

12 yaşındaki Muhammet Emin Şahin de Torun'un çadırlara çok güzel resimler yaptığını söyledi.

Şahin, "Ben böyle resimleri seviyorum. Polis abiye bize bu resimleri yapmayı öğrettiği, çadırları güzelleştirdiği için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.