İstanbul'da 3 katlı metruk bina çöktü
İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 13:08, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 13:10
Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokak'ta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekipleri enkazda inceleme başlattı.
Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Binanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor. Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.