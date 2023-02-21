O ilde taşımalı eğitime ara verildi
Van'ın Bahçesaray ev Muradiye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 13:23, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 13:25
Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Bu sebeple taşımalı eğitim öğretime bugün ara verildi.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildi.