Erdoğan Bahçeli ile birlikte deprem bölgesine gitti
Osmaniye ve Gaziantep'in ilçelerine yapacağı ziyaretlerde Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik ediyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 13:48, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 14:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.