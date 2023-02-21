HDP İstanbul İl Başkanlığında eşyalara zarar veren kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu'ndaki HDP İl Başkanlığı binasına giren M.B. adlı kişinin, binada yüksek sesle bağırdığı ve içerideki eşyaları yere attığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerince şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelinin herhangi bir terör kaydının bulunmadığı bildirilen açıklamada, ancak "Cumhurbaşkanına hakaret", "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet", "cinsel taciz", "cinsel saldırı", "tehdit", "hakaret, "mala zarar verme" ile "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında yapılan araştırmada Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaydının bulunduğu, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği aktarıldı.