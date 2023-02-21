Erdoğan: Depremlerde kusuru olanlara hesabını sormak boynumuzun borcu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır."

"(Deprem bölgesinde) 1 milyon 123 bin bina incelendi. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."

"(Deprem bölgesinde) Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz."

"(Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde) 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı yerleştireceğiz."

"(Toplu konut ve kentsel dönüşüm) Her iki konuda daha kararlı davranacağız. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız."

"(Deprem bölgesinde yapılacak konutlar) Yatay mimari prensibimiz çerçevesinde konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek."

"(Depremlerde) Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."