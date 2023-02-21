Adana'da, kamu personeli için esnek çalışma uygulanmayacak
Adana Valiliği, depremin verdiği hasarın büyüklüğü nedeniyle il genelindeki personel için esnek çalışmanın uygulanmayacağını belirtti
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 16:01, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 16:03
2023/5 sayılı genelge gereğince, deprem bölgesinde çalışan kamu personelinin idari izinli sayılması veya esnek çalıştırılması istenmiştir. Esnek çalışmaya tabi tutulacak personelin belirlenmesi konusunda Valiliklere yetki verilmişti.
Adana Valiliği, depremin verdiği hasarın büyüklüğü nedeniyle depremzedelere yardımcı olmak için il genelindeki kamu personeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve esnak çalışmanın uygulanmayacağını vurguladı.
İşte Adana Valiliğinin kararı