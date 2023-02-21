Erdoğan: 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep. Depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun.

Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık. Gaziantep özelinde 2 bine yakın iş makinesi ile 22 bini aşkın personel sahada aktif olarak görev yaptı. Gaziantep'ten 87 bin vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4 bin 500'e yakın vatandaşımıza da konteynerlerde barınma imkanı sağlıyoruz.

Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar atıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı uzman personelimiz yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz.

Önümüzdeki ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'in köylerinde de 9 bin 130 köy evini ahırı, bahçesi, özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır.

İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet, millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak inşallah tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yaralarını sarmakla kalmayacak, vatandaşlarımızın geleceklerine asırlar boyunca güvenle bakmalarını temin edecek altyapıyı kuracağız.

Nurdağı kardeşlerimden devletlerine güvenmelerini özellikle istirham ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Van Depremi'nde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Bingöl Depremi'nde Bingöl'ü nasıl yeniden inşa ve ihya ettiysek, İzmir Depremi'nde İzmir'i nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek, Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarında oraları nasıl sıfırdan yeniden inşa ve ihya ettiysek aynı şekilde Kütahya'yı nasıl inşa ve ihya ettiysek, bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır.

Nitekim kısa zaman önce Elazığ Depremi'nde, Malatya'da, oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında birbirimize kenetlenerek ülkemizi feraha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, bir kez daha Nurdağlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.