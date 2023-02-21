Balcalı Hastanesi 'deprem güçlendirmesi' için boşaltılıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 18:22, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 18:22
Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin ana binasındaki iki blok, kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla boşaltılıyor.
Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat'taki depremler ve dün Hatay'daki depremin ardından hastane binasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
İnceleme sonucunda, hastanenin ana binasındaki A ve B blokların kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi kararlaştırıldı.
Bunun üzerine, buradaki hastaların kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilmesine başlandı.