Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak
Rus hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülkenin vatandaşlarına, otel rezervasyonuna bağlı olarak 6 aya kadar vize verebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 19:05, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 19:07
Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.
Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.