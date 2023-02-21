Kars'ın Digor ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Kars'ın Digor ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 23:28, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 23:30
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde ve bağlı köylerde faaliyet gösteren bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 22 Şubat günü ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.