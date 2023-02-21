Bakan Soylu: Fahiş fiyat uygulayanlara devlet de Allah da hesabını sorar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.

Depremin meydana getirdiği yıkımların ardından arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Binalardaki hasar tespit çalışmalarındaki sonuçlar nihai sonuçlar değildir, itiraza açıktır.

Acil yıkılacak binalar ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara girmek kesinlikle yasaktır. Artçı depremler bize göstermektedir ki risk devam etmektedir. Eşya almak için kısa süreli olsa bile girişler tamamen yasaklandı.

Taşımacılıkta fahiş fiyatlar gördük. Bir kere bunun hesabını devlet sorar da Allah'ta sorar. Bu sıkıntının üzerinden bir istismar yapmaya çalışmak bir kötülüktür. Bu konuda bütün Valilerimizin OHAL'in ortaya koyduğu çerçeve içerisinde gereği yerine getirilecektir. İlgili STK'ların, esnaf odalarının, meslek odalarının bu çağrıyı yapmalarını istiyoruz. Bu ahlaki bir mesele, işini iyi yapanlara da bir haksızlıktır.

Bir başka konu da kira meselesidir. Birden kiraların ciddi şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Özellikle kira fiyatı artırmak konumunda olanlara bunu hatırlatıyoruz. Ayıptır, günahtır, bu paranın hayrını görmezsiniz.