22 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
22 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA) düzenlenen, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşecek "TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini, bu yılın şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.15)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanşında perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Vitor Hugo, St. Jakob- Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son çalışmasını da aynı yerde yapacak.
(Basel/20.30/21.00)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Leipzig-Manchester City ve Inter-Porto karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Leipzig/Milano/23.00)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek; B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00/Girona/22.45)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Cadi La Seu takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Lleida/21.00)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Lodz/22.00)