Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu mesaisine 28 Şubat Salı günü başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu mesaisine 28 Şubat Salı günü başlayacak. Meclis Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi ile açılacak. Ayrıca TBMM'de 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması da planlanıyor. Komisyonda deprem felaketinde yaşanan yıkımın tüm yönlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanacak.

SEÇİMDE İBRE 14 MAYIS'TAN YANA

Öte yandan AK Parti'nin önünde seçim tarihi olarak 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin bulunduğunu ifade eden kaynaklar, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı'mız seçim tarihini açıklarsa 14 Mayıs'ta seçimler yapılacaktır. Açıklanmaması halinde YSK'nın takvimi açıktır ve seçimlerin 18 Haziran'dan sonraki bir tarihe ötelenmesi mümkün değildir. Görünen seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağıdır" diye konuştu.

Uğur Duyan