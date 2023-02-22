Meksikalı arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo'nun heykeli dikilecek

Meksika, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi yolladı. Ekip yanlarında 'hassas burun'lu köpeklerini de getirdi. Adıyaman'da görev yapan Meksikalı ekibin "Proteo" adlı köpeği enkazda arama yaparken öldü. Bu durum Meksikalılar kadar bizi de üzdü.

Sarıyer Belediyesi, 2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken ölen Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi. Törene, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi katıldı.

Anma töreninde konuşan Başkan Genç, 80 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin arama kurtarma çalışmalarından sağlık alanındaki faaliyetlere kadar çok farklı şekilde depremzedelere yardım ettiğini kaydetti.

Dayanışmanın uluslararası boyuta taşındığını vurgulayan Genç, şöyle devam etti: Tıpkı 2011'de yaşadığımız Van depremi gibi. Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki, işte o depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında kalarak hayatını kaybetti. Gayretli çalışmaları ve sevecenliğiyle bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu deprem için Proteo, kilometrelerce uzaktan, Meksika'dan geldi. Hiç tanımadığı bu topraklarda kendi sıcaklığıyla insanlarımızın sıcaklığını birleştirerek, enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmaya geldi ve başardı da. Fakat yaşı, yorgunluğu, yolun uzunluğu da eklenince burada yaptı son görevini. Proteo da şimdi vefa borcumuz olan isimlerden bir tanesidir. Parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz.