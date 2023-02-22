Kuralar yeniden başlayacak, İlk Evim projesi depremden etkilenmeyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralar sarılmaya çalışılırken, TOKİ'nin daha önce başlattığı ve kura çekimleri devam eden konut projelerinin mevcut durumdan etkilenip etkilenmeyeceği gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, deprem bölgesinde yapılacak çalışmalardan dolayı sekteye uğramayacak.

KURALAR YAKINDA

Depremler nedeniyle ertelenen kura çekimlerinin de 1-2 hafta sonra başlayabileceği belirtiliyor. Kura çekimleri başladıktan sonra proje takvimlerinde yeni bir gecikme yaşanmasının beklenmediği de ifade ediliyor. Ayrıca, depremzedeler için inşa edilecek deprem konutlarının, daha önce duyurulan sosyal konut projesinden ayrı olarak planlandığı ve ayrıca yapılacağı öğrenildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ