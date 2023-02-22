Kuralar yeniden başlayacak, İlk Evim projesi depremden etkilenmeyecek
Depremzedeler için inşa edilecek konutların, daha önce duyurulan sosyal konut projesinden ayrı yapılacağı öğrenilirken, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin de deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı sekteye uğramayacağı ifade ediliyor. 74 ilde 195 bini aşkın konut için kura çekilirken, ertelenen kura çekimlerinin ise 1-2 hafta sonra yeniden başlayacağı belirtiliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralar sarılmaya çalışılırken, TOKİ'nin daha önce başlattığı ve kura çekimleri devam eden konut projelerinin mevcut durumdan etkilenip etkilenmeyeceği gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, deprem bölgesinde yapılacak çalışmalardan dolayı sekteye uğramayacak.
KURALAR YAKINDA
Depremler nedeniyle ertelenen kura çekimlerinin de 1-2 hafta sonra başlayabileceği belirtiliyor. Kura çekimleri başladıktan sonra proje takvimlerinde yeni bir gecikme yaşanmasının beklenmediği de ifade ediliyor. Ayrıca, depremzedeler için inşa edilecek deprem konutlarının, daha önce duyurulan sosyal konut projesinden ayrı olarak planlandığı ve ayrıca yapılacağı öğrenildi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ