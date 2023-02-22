Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 09:15, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 09:28
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçe merkezleri ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği ifade edildi.